Столтенберг: Москва постоянно наращивает военную мощь

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг утверждает, что Россия постоянно наращивает военную мощь, и поэтому для членов Альянса важно перейти от краткосрочных к долгосрочным обязательствам поддержки Украины. Об этом он сказал перед встречей министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе 3 апреля, сообщает Европейская правда.

Комментируя заявление президента Владимира Зеленского о возможности нового масштабного наступления России в мае-июне, Столтенберг отметил, что НАТО "постоянно видит наращивание военной мощи со стороны России".

"Мы видим, как они получают значительные объемы боеприпасов и оружия из Северной Кореи и Ирана. И как Россия смогла перевести экономику на военные рельсы. И как Москва готова платить очень высокую цену – как людьми, так и техникой – для минимальных достижений на поле боя в Украине, практически не считаясь с человеческими жизнями" , – добавил он.

Генсек Альянса подчеркнул, что именно это подчеркивает необходимость союзников делать больше – не только для удовлетворения насущных потребностей Киева, но и для создания более долгосрочных структур.