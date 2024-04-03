Крупнейший производитель чипов в мире остановил работу

TSMC, крупнейший в мире производитель передовых чипов, остановил производство и эвакуировал персонал из-за крупнейшего землетрясения на Тайване за 25 лет. Чрезвычайная ситуация произошла 3 апреля. Об этом пишет Bloomberg, сообщает Mezha Media.

"Системы безопасности TSMC работают нормально. Чтобы обеспечить безопасность персонала, некоторые заводы были эвакуированы в соответствии с процедурой компании. Сейчас мы подтверждаем детали удара" , – говорится в заявлении компании.

Сейчас компания вывела персонал из определенных районов и оценивает влияние толчка магнитудой 7,4 балла у восточного побережья. Один из локальных конкурентов компания United Microelectronics Corp. также приостановила производство в определенных регионах и эвакуировала некоторые объекты в городах Синьчжу и Тайнань.

TSMC является основным контрактным производителем микросхем для Apple и NVIDIA. Пока неизвестно, каковы последствия землетрясения для производства на Тайване, однако даже одного толчка может быть достаточно для того, чтобы уничтожить целые партии чипов.