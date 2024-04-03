В "Укрэнерго" рассказали, как синхронизация с европейской энергосистемой помогла Украине

Благодаря синхронизации с энергосистемой континентальной Европы ENTSO-E украинская энергосистема смогла получить 27 тыс. МВт-ч. аварийной помощи и привлечь 285 тыс. МВт-ч. импорта для поддержки во время зимы. Об этом заявили в НЭК "Укрэнерго", сообщает Укринформ.

В компании отметили, что украинская энергосистема благодаря синхронизации с ENTSO-E получила значительную помощь от стран-соседей в отопительный сезон - как в виде импорта электроэнергии, так и оказанием аварийной помощи.

"В часы наибольшего дефицита мы привлекали аварийную помощь из Европы. Это - экстренная мера балансировки энергосистемы, позволяющая в определенные периоды времени не допустить аварийной ситуации из-за нехватки мощности и отключения потребителей. Во время осенне-зимнего периода в ноябре 2023 - феврале 2024-го "Укрэнерго" привлекло 27 тыс. МВт-час аварийной помощи" , - сообщили в компании.

Импорт электроэнергии из европейских стран в январе-феврале составил 285,6 тыс. МВт-ч.

При этом когда в феврале потребление электричества в Украине начало снижаться, выросли объемы экспорта в Европу.

"С февраля по 22 марта, когда потребление в энергосистеме Украины начало снижаться, произошел рост объемов экспорта украинского электричества в страны ЕС. В феврале-марте (до начала обстрелов 22 марта) экспорт составил 173 тыс. МВт-ч." , – сообщили в "Укрэнерго".

В компании отмечают, что украинская электроэнергия пользуется спросом на европейском рынке и это помогает энергокомпаниям зарабатывать дополнительные средства, которые можно направить на подготовку к следующей зиме.