Байден против привязки поддержки Украины к изменению газовой политики США

В администрации президента США отказались принять предложение спикера Палаты представителей Майка Джонсона о предоставлении помощи Украине, если глава государства отменит введенное им приостановление выдачи новых лицензий на экспорт сжиженного природного газа. Об этом информирует Bloomberg, сообщает Европейская правда.

В заявлении Белого дома говорится, что президент дал четко понять, что республиканцы в Палате представителей должны как можно быстрее принять двухпартийное соглашение о национальной безопасности, которое уже прошло через Сенат, чтобы предоставить Украине помощь, в которой она срочно нуждается.

"Президент поддерживает паузу в ожидании дополнительных согласований лицензий на экспорт СПГ для оценки экономического и климатического воздействия на потребителей и общества" , – отметил Белый дом.

Спикер Джонсон в течение последних недель выражал заинтересованность в том, чтобы связать оказание помощи Украине и Израилю с отменой паузы в выдаче лицензий, и поднимал этот вопрос с президентом Джо Байденом во время встречи тет-а-тет в конце прошлого месяца, отмечает Bloomberg со ссылкой на информированный источник.

Администрация Байдена распорядилась прекратить выдачу новых лицензий на экспорт СПГ в Европу, Азию и другие страны, которые не являются партнерами США по зоне свободной торговли, пока министерство энергетики изучает, как эти поставки влияют на изменение климата, экономику и национальную безопасность.