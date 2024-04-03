Украина подписала соглашение о безопасности с Финляндией – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский подписал с президентом Финляндии Александром Стуббом Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочной поддержке.

Об этом Зеленский сообщил в соцсетях.

Президент назвал подписанное соглашение "сильным документом, подтверждающим готовность Финляндии и в дальнейшем поддерживать Украину в борьбе против российской агрессии".

"Финляндия будет оказывать долгосрочную военную и финансовую помощь, а также углубить сотрудничество с Украиной в политической, финансовой, гуманитарной отраслях и в сфере реформ" , – говорится в сообщении.

Также Финляндия будет помогать Украине отстраивать энергетический сектор, оценивать экологические убытки, усиливать защиту границы и критической инфраструктуры, а также лечить украинских военных, отметил Зеленский.

Ранее двусторонние соглашения о безопасности Украина подписала с Великобританией, Германией, Францией, Италией, Нидерландами и Данией.