Вселенский Патриарх призвал к общей дате празднования Пасхи

Вселенский Патриарх Варфоломей призвал к совместной дате празднования Пасхи христиан восточного и западного обрядов, пишет Ярослава Борзова, РБК-Украина.

Патриарх Варфоломей выразил надежду, что договоренность о совместной дате будет действовать уже в следующем году.

"Молим Господа Славы, чтобы грядущее празднование Пасхи в следующем году (20 апреля по обоим календарям – ред.) не было просто случайным совпадением, а стало началом единой даты ее празднования как для восточного, так и для западного христианства" , - сказал он.

В то же время Патриарх отметил важность данного вопроса в свете предстоящего 1700-летнего юбилея в 2025 году, что знаменует созыв Первого Вселенского Синода в Никее.

"Среди центральных обсуждений был вопрос об установлении совместных сроков проведения пасхальных празднований. Мы настроены оптимистично, поскольку с обеих сторон есть добрая воля и желание. Потому что действительно скандально праздновать отдельно уникальное событие единого Воскресения Единого Господа!" , - подытожил он.

Какие праздники остаются неизменными

Следует заметить, что даже после перехода ПЦУ на новоюлианский стиль вычисляют дату Пасхи по-прежнему. Это также относится к Вознесению и Троице (в народе Зеленые праздники).

Напомним, 24 мая ПЦУ на архиерейском соборе в Киеве приняло решение перейти на новоюлианский календарь с 1 сентября.

Отметим, что ПЦУ окончательно еще не перешла на новый стиль, решение должно быть утверждено на поместном соборе 27 июля. Однако приходы и храмы могут пользоваться старым (григорианским) календарем по желанию.