Зеленский ответил на реакцию Запада касательно ударов по территории РФ
Международные организации могут осуждать удары по российским территориям после того, как они приедут в Харьков и посмотрят, как живут люди без света без воды. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.
На совместной пресс-конференции с президентом Финляндии Александр Стуббом Зеленский поблагодарил "разные международные организации, которые постоянно что-то осуждают".
"И это важно, что они действительно осуждают и фокусируются на ударах по Украине. Также некоторые поднимают вопросы по ударам по НПЗ (на территории РФ - ред.), на временно оккупированных территориях, где есть инфраструктурные объекты, так и на военных аэродромах РФ и на захваченных украинских", - сказал он.
Президент заявил, что этим организациям можно ответить просто.
"Мне кажется, для того чтобы в конце концов понять как выжить в Харькове, как людям жить без света без воды. Надо, наверное, людям приезжать, смотреть, а потом что-то осуждать или нет. Россия кроме силы ничего не понимает", - сказал Зеленский.