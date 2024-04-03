Зеленский ответил на реакцию Запада касательно ударов по территории РФ

Международные организации могут осуждать удары по российским территориям после того, как они приедут в Харьков и посмотрят, как живут люди без света без воды.﻿ Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

На совместной пресс-конференции с президентом Финляндии Александр Стуббом Зеленский поблагодарил "разные международные организации, которые постоянно что-то осуждают".

"И это важно, что они действительно осуждают и фокусируются на ударах по Украине. Также некоторые поднимают вопросы по ударам по НПЗ (на территории РФ - ред.), на временно оккупированных территориях, где есть инфраструктурные объекты, так и на военных аэродромах РФ и на захваченных украинских" , - сказал он.

Президент заявил, что этим организациям можно ответить просто.