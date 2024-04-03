Булгакова признали символом российской имперской политики и украинофобом

Эксперты Украинского Института национальной памяти обнародовали заключение, согласно которому признали российского писателя Михаила Булгакова символом российской имперской политики. Упоминания о нем в публичном пространстве подлежат деколонизации, сообщает Новое время.

Эксперты УИНП считают, что дальнейшее пребывание Булгакова в публичном пространстве является российской пропагандой и должно подлежать деколонизации.

В Институте отметили, что Михаил Булгаков, автор таких произведений как Белая гвардия, Собачье сердце, Мастер и Маргарита, хоть и родился в Киеве, однако его семья была выходцами из Орловской губернии России (отец был российский богослов, преподавателем Киевской духовной академии, цензором и занимался притеснениями украинской культуры). Эксперты назвали Булгакова имперцем по мировоззрению и ярым украинофобом.

«Писатель, несмотря на годы жизни в Киеве, презирал украинцев и их культуру, ненавидел украинское стремление к независимости, негативно отзывался о становлении Украинского государства и его руководителях. Среди всех российских писателей того времени стоит ближе всего к нынешним идеологемам путинизма и кремлевского оправдания этноцида в Украине. Мировоззренчески был на позициях российского империализма, белогвардейщины, одобрял экспансию российского коммунизма» , — говорится в заключении экспертов.

В УИНП отмечают, что несмотря на «легкую критику советской власти» Булгаков симпатизировал большевикам, воспевал захват красными Киева и «уничтожение борцов за Украину — «мерзких петлюровцев» и преклонение перед И. Сталиным. Они также отмечают «навязчиво декларируемое пренебрежение к Украине», «предвзятость автора к украинскому миру», отсутствие «положительных персонажей украинцев», пародирование и насмешливое искажение украинского языка и насмешки над автокефальной православной церковью.