Израильская армия извинилась за ошибочный удар по иностранным волонтерам

Начальник штаба ЦАХАЛа Герцы Халеви извинился за израильский удар по работникам организации World Central Kitchen в Газе, заявив, что причиной стала "ложная идентификация", которая сейчас расследуется, сообщает Укринформ.

Халеви отметил, что армия уже завершила предварительное расследование этого удара и что он был ознакомлен с его результатами.

"Это была ошибка, последовавшая за неправильной идентификацией, ночью, во время войны, в очень сложных условиях. Этого не должно было произойти" , - пояснил Халеви, добавив, что не было "намерения нанести ущерб работникам WCK".

Независимый орган также будет расследовать инцидент и представит свои выводы в ближайшие дни, сказал Халеви, добавив, что ЦАХАЛ немедленно введет свои выводы и сообщит их WCK вместе с другими соответствующими международными организациями.

"Этот инцидент был серьезной ошибкой. Израиль воюет с ХАМАСом, а не с населением Газы. Мы сожалеем о непреднамеренном причинении вреда членам WCK" , - заявил Халеви.

Армия обороны Израиля создала новый гуманитарный командный центр после инцидента, "чтобы улучшить координацию распределения помощи в Газе", сказал командующий армией, добавив, что будут продолжены меры по "защите работников гуманитарных организаций".

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху назвал инцидент "трагическим" и "нечаянным". Но также он добавил: "такое случается на войне", что разозлило основателя WCK Хосе Андреса.