Блинкен заявил, что американских войск в Украине не будет
Вопрос возможной переброски войск отдельных западных стран в Украину должен решаться на уровне их властей и блока НАТО. Об этом государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил в интервью французским СМИ, сообщает Деловая столица.
По его словам, "четкая" политика президента Джо Байдена состоит в том, что никаких американских войск на территории Украины не будет.
"Потому что для нас это приведет к прямому конфликту с Россией, которого мы хотим избежать. Это не в наших интересах и не в интересах союзников", — подчеркнул Блинкен.
Госсекретарь США отметил, что одновременно партнеры нуждаются в поддержке Украины в этом году и в будущем.
На вопрос о том, будут ли в войска Франции, Польши, Финляндии или других стран, Блинкен добавил, что каждый должен принимать решения на национальном уровне, а также на уровне Альянса.