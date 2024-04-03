Блинкен заявил, что американских войск в Украине не будет

Вопрос возможной переброски войск отдельных западных стран в Украину должен решаться на уровне их властей и блока НАТО﻿. Об этом государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил в интервью французским СМИ, сообщает Деловая столица.

По его словам, "четкая" политика президента Джо Байдена состоит в том, что никаких американских войск на территории Украины не будет.

"Потому что для нас это приведет к прямому конфликту с Россией, которого мы хотим избежать. Это не в наших интересах и не в интересах союзников" , — подчеркнул Блинкен.

Госсекретарь США отметил, что одновременно партнеры нуждаются в поддержке Украины в этом году и в будущем.

На вопрос о том, будут ли в войска Франции, Польши, Финляндии или других стран, Блинкен добавил, что каждый должен принимать решения на национальном уровне, а также на уровне Альянса.