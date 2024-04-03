Видеть Рютте на посту генсека НАТО согласны 28 стран - СМИ

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте получил поддержку еще нескольких стран, чтобы стать новым генеральным секретарем НАТО.﻿ Со ссылкой на NOS, пишет Валерия Полищук, РБК-Украина.

Источники издания сообщили, 28 из 32 стран-членов НАТО поддерживают кандидатуру Рютте. За последние 10 дней к ним присоединились три страны. Это означает, что необходимо привлечь еще четыре, поскольку для выдвижения кандидатуры требуется единогласная поддержка всех 32 государств-членов.

В ближайшие несколько дней министры иностранных дел стран НАТО будут находиться в Брюсселе, где в кулуарах саммита будет много разговоров о преемнике Йенса Столтенберга, который покидает свой пост в начале октября.

У Румынии есть свой кандидат. Известно также, что Турция и Венгрия пока не заявили о своей поддержке Рютте. Словакия названа четвертой страной, вызывающей сомнения.

Источники в НАТО сообщают, что Рютте ведет переговоры с этими четырьмя странами о своей трактовке руководства НАТО.

Обструкционисты Венгрия и Словакия ослабят свою оппозицию Рютте, если президент Румынии Клаус Йоханнис снимет свою кандидатуру, говорят в кругах НАТО. Пока этого не произошло, венграм и словакам будет неловко отказываться от Йоханниса, единственного официального кандидата от другой восточноевропейской страны.