Столтенберг заявил, что НАТО будет координировать работу в рамках "Рамштайна"

НАТО будет больше присоединяться к координации усилий в рамках Контактной группы обороны Украины в формате «Рамштайн» для повышения эффективности в поставке оружия и военного оборудования, в которых Украина нуждается на поле боя. Об этом в среду перед началом заседания Североатлантического совета на уровне министров иностранных дел заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает Укринформ.

«НАТО является частью Контактной группы, которая проделала очень важную работу по доставке такой помощи. Союзники по НАТО предоставили для Украины беспрецедентный уровень помощи, которая во многом была организована Контактной группой по обороне Украины в формате Рамштайн. Мы могли координировать эту работу с уже существующими структурами, потому что во многом за это отвечают те же люди. Так генерал Каволи, американский командующий, является одновременно и командующим НАТО, и, безусловно, это будет координироваться» , - сказал Столтенберг.

Он отметил, что вопрос большей координации этих усилий исходит из того, что союзники видят на поле боя в Украине, где ситуация остается сложной и сложной. При том что союзники уже сделали немало для Украины этого недостаточно. Украинцы нуждаются в большей помощи, которая должна быть более предсказуемой и долгосрочной.

«Для того, чтобы было возможно планировать организацию наступления и начать его, необходимо знать, что вы будете иметь в данный момент, какого рода оборудование и поддержку, какие ремонтные возможности. Это требует более сильной институтоализованной рамки для доставки более существенной и более предполагаемой помощи для Украины. Именно это причина, почему мы обсуждаем это сегодня. Это отражение серьезной ситуации на поле боя» , - подчеркнул руководитель Альянса.

При этом он отметил важность того, чтобы союзники принимали такие решения по поставке военного оборудования для Украины быстро. Это касается также Соединенных Штатов, хотя они не являются единственным поставщиком такой помощи для Украины. Европейские союзники по Альянсу и Канада оказывают 50 процентов такой помощи, поэтому это является результатом совместных усилий, хотя Соединенные Штаты, очевидно, остаются крупнейшим поставщиком такой помощи.

«Тот факт, что не было достигнуто соглашение в Конгрессе США относительно поставок или продолжения этой помощи, имеет свои последствия. Это одна из причин, почему у Украины есть ограничения в использовании артиллерийских снарядов, почему у них возникают проблемы в противостоянии с российскими силами, которые имеют военное преимущество за счет большего количества боеприпасов и артиллерии. Ответом на это может быть принятие соответствующих решений, и, не в последнюю очередь, в Конгрессе США» , - подчеркнул Столтенберг.

Он отметил, что любая проволочка с таким решением немедленно отражается на поле боя. При этом, по словам руководителя НАТО, его встречи с сенаторами, членами американской Палаты представителей подтвердили, что большинство из них выступает за предоставление такой поддержки для Украины. Поэтому сейчас главная задача - перевести эту поддержку в результаты голосования.