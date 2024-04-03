В Грузии власти снова хотят принять закон об "иноагентах"

Партия власти "Грузинская мечта" снова стремится принять "закон об иноагентах", заявляя, что тот будет касаться неправительственных организаций и будет называться "Закон о прозрачности иностранного влияния". Об этом заявил лидер парламентского большинства партии Мамука Мдинарадзе, сообщает Европейская правда.

По его словам, парламентское большинство после консультаций с политическим советом партии решило повторно внести в парламент законопроект "О прозрачности иностранного влияния".

Он добавил, что его внесут с таким же текстом, с которым он был внесен в прошлом году, с единственным отличием.

"Вместо термина "агент иностранного влияния" в законопроекте, который мы инициировали сегодня, будет использоваться термин "организация, представляющая интересы иностранного государства". Все остальные пункты законопроекта остаются без изменений" , – отметил Мдинарадзе.

Лидер парламентского большинства партии власти отметил, что законопроект предусматривает единственное требование – обнародование собственного годового финансового отчета организациями, которые получают иностранное финансирование. За нарушение требования предусмотрены только финансовые санкции.

"Это минимальный стандарт подотчетности и прозрачности перед обществом, которому должна соответствовать любая организация, имеющая даже формальные претензии на добропорядочность. Таким образом, содержание законопроекта не дает даже минимальных оснований для критики" , – считает Мдинарадзе.

Он пообещал, что закон примут на всех трех слушаниях до конца текущей сессии.

Политик также заявил, что с приближением выборов в парламент "увеличивается приток непрозрачных денег в Грузию", большую часть которых направляют на поддержку "радикальных партий", "радикальных НПО" и "радикальных пропагандистских СМИ".