СБУ объявила подозрение более 25 коллаборантам из МВД Херсонской области: список

Правоохранители объявили подозрения коллаборантам, которые устроились в "МВД России по Херсонской области". Они занимаются массовыми репрессиями и пытают людей, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

О ком идет речь

Правоохранители установили личности и собрали доказательную базу на еще 26 коллаборантов, вступивших в оккупационное "Главное управление МВД РФ Херсонской области".

В рядах псевдоучреждения их включили в состав преступной организации под названием "отдел министерства внутренних дел России "Каховский"".

Там шесть фигурантов заняли "руководящие должности". Других – назначили в подразделения "следствия, уголовного розыска, кадрового обеспечения и дежурной части".

Коллаборанты занимаются пытками и репрессиями

Находясь в рядах оккупационного органа, коллаборанты участвуют в массовых репрессиях против местных жителей, чтобы сломить их сопротивление агрессору.

Фигуранты под руководством ФСБ пытались разгонять проукраинские собрания жителей Каховки. Во время таких "рейдов" россияне похищали людей и заключали их в российские застенки на левобережье Херсонской области.

В застенках пострадавших подвергали жестоким пыткам, надеясь склонить их к сотрудничеству с оккупантами.

Предатели охраняли "избиркомы"

Также злоумышленники врывались в дома украинских патриотов и под видом "обысков" похищали частное имущество граждан, в частности деньги и автомобили.

Кроме этого коллаборационистов привлекали к охране "избиркомов" во время фейковых плебисцитов во временно захваченной части территории региона.

СБУ и Национальная полиция собрали все установочные данные на каждого из фигурантов, задокументировали их преступную деятельность и установили основные места их пребывания.

В чем их подозревают

На основании собранных доказательств следователи заочно сообщили злоумышленникам о подозрении по следующим статьям уголовного кодекса Украины:

создание, руководство преступной организацией, а также участие в ней;

коллаборационная деятельность, совершенная по предварительному сговору группой лиц;

посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, совершенное по предварительному сговору группой лиц;

незаконное лишение свободы или похищение человека;

пытки;

похищение, присвоение, вымогательство огнестрельного оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ или радиоактивных материалов, или завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением;

грабеж;

незаконное завладение транспортным средством.

Список коллаборантов

Список лиц, получивших подозрение:

Денисюк Иван Юрьевич - "глава" псевдоучреждения;

Овдиенко Евгений Владимирович - руководитель "отдела дознания";

Семин Владимир Игоревич - "следователь";

Задорожная Евгения Александровна - "следователь";

Суслов Михаил Емельянович - глава "отдела участковых инспекторов";

Повшик Михаил Михайлович - руководитель "отдела уголовного розыска";

Бугровенко Артем Владимирович - "оперуполномоченный отдела уголовного розыска";

Жакоти Александр Борисович - "оперуполномоченный отдела уголовного розыска";

Никулин Владимир Сергеевич - "оперуполномоченный отдела уголовного розыска";

Суслов Дмитрий Михайлович - "оперуполномоченный отдела уголовного розыска";

Мартынов Александр Вадимович - "оперуполномоченный отдела уголовного розыска";

Костерный Вячеслав Сергеевич - руководитель "отдела патрульно-постовой службы";

Макогоник Александр Викторович - "инспектор отдела патрульно-постовой службы";

Поздняков Александр Григорьевич - "инспектор отдела патрульно-постовой службы";

Стацик Владимир Семенович - "инспектор отдела патрульно-постовой службы";

Кравченко Алексей Николаевич - "инспектор отдела патрульно-постовой службы";

Олейник Евгений Николаевич - "инспектор отдела патрульно-постовой службы";

Черемухин Александр Сергеевич - "инспектор отдела патрульно-постовой службы";

Синько Илья Александрович - "инспектор отдела патрульно-постовой службы";

Беловицкий Виктор Викторович - "инспектор отдела патрульно-постовой службы";

Литвиненко Артем Сергеевич - "инспектор отдела патрульно-постовой службы";

Хруслов Владислав Леонидович - "инспектор отдела патрульно-постовой службы";

Семина Екатерина Юрьевна - глава "отдела кадрового обеспечения";

Никулина Вероника Игоревна - "старший инспектор отдела кадрового обеспечения";

Добров Александр Викторович - "дежурный сотрудник дежурной части";

Кравчук Ирина Васильевна - "помощница дежурного сотрудника дежурной части".

Недавние задержания коллаборантов

Вчера правоохранители в Херсоне задержали сеть вражеских информаторов. Они готовили ракетные удары по подразделениям Сил обороны, теперь им грозит тюрьма.

Также правоохранители задержали российскую агентку, которая шпионила за боевыми самолетами ВСУ вблизи Кривого Рога. Теперь ей грозит пожизненное заключение.