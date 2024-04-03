Полиция показала последствия российских обстрелов Селидово и Николаевки в ночь на 3 апреля

В результате ночных российских ракетных и бомбовых ударов по Селидово и Николаевке Донецкой области было зафиксировано более 50 разрушений и 3 человека получили ранения. Появились видео и фото последствий обстрелов, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

Раненые были в Николаевке, а в Селидово обошлось без пострадавших.

Бомбовые удары по Николаевке

Как уточнили в правоохранительных органах, на жилой сектор Николаевки войска РФ сбросили 4 планирующих авиабомба (УМПБ-Д30СМ). Это произошло вчера около 21:40.

"В результате атаки травмированы гражданские жители: 47-летняя женщина и двое мужчин в возрасте 43 и 57 лет. Раненые доставлены в больницу" , - передали в полиции.

В городе были повреждены:

многоквартирные и частные дома,

отель,

административное здание,

транспортная остановка,

автомобили.

"В первые минуты после удара помощь людям оказывали полицейские офицеры Николаевской общины" , - говорится в сообщении.

Ракетный удар по Селидово

По городу Селидово российские оккупанты ударили ночью 5 ракетами "С-300". В результате вражеских обстрелов в населенном пункте были повреждены:

20 жилых домов,

7 админзданий,

5 частных гаражей.

"Собранные полицейскими материалы будут направлены в СБУ. Правовая квалификация - ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны)" , - рассказали в полиции.

Последствия российских обстрелов Селидово и Николаевки в ночь на 3 апреля (фото: npu.gov.ua)

Эвакуация в Донецкой области

Как сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин в эфире национального телемарафона, в регионе продолжается эвакуация жителей прифронтовых населенных пунктов, по которым регулярно наносят удары российские захватчики.

В частности, по его словам, в Часовом Яре до сих пор остается 775 жителей.

Ранены рабочие ТЭС в Николаевке

Ранее сообщалось, что в результате ночных российских обстрелов города Николаевка Донецкой области, который является городом-спутником Славянской ТЭС, ранения получили три сотрудника станции.

Как добавили в ОВА, пострадавшие были доставлены в больницу.