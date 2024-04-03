Министры обороны Франции и России впервые за полтора года провели разговор

Министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню сегодня, 3 апреля, провел телефонный разговор с министром обороны РФ Сергеем Шойгу. Эта беседа между главами ведомств стала первой с октября 2022 года, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Le Monde.

Французский министр снова осудил недавний теракт в подмосковном ТЦ "Крокус Сити Холл" (Crocus City Hall), который совершили исламские боевики.

Он подтвердил, что Париж не имеет никакой информации о якобы связи этого нападения в РФ с Украиной, о чем продолжает утверждать Москва. Лекорню призвал Кремль прекратить такие попытки переложить ответственность на Киев.

"(После) нападения под Москвой 22 марта, совершенного "Исламским государством", министр напомнил о нашем решительном осуждении и солидарности Франции с жертвами и их семьями. Он подтвердил, что у Франции нет информации, чтобы установить связь между этой атакой и Украиной. Он призвал Россию прекратить любую эксплуатацию" , - говорится в пресс-релизе французского министерства.

Кроме того, Лекорню также безоговорочно осудил захватническую войну, которую Россия ведет против Украины.

Он напомнил, что Франция будет продолжать оказывать украинской стороне поддержку в отражении широкомасштабной агрессии со стороны РФ "настолько долго и настолько интенсивно, насколько это необходимо в ее борьбе за свободу и суверенитет, чтобы принести мир и безопасность на европейский континент".

Теракт в Подмосковье

Напомним, вечером 22 марта в российском городе Красногорске недалеко от Москвы несколько вооруженных мужчин устроили стрельбу в концертном зале "Крокус Сити Холл". По последним данным россиян, в результате атаки погибли 143 человека.

Ответственность за теракт взяла на себя группировка "Исламское государство". В США подтвердили эту информацию и отрицали причастность к событиям Украины.

Глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Россия знала о подготовке теракта минимум за месяц.

Кроме того, стало известно, что Иран также предупреждал Кремль об опасности атаки исламистов.

7 марта посольство США в России опубликовало предупреждение о том, что в Москве "экстремисты планируют атаковать большие собрания, в том числе концерты" в ближайшие 48 часов. Путин заявил, что это "напоминает откровенный шантаж и намерение запугать, дестабилизировать общество".

Вместе с тем, директор ФСБ Александр Бортников сказал, что США передали им информацию "общего характера".

В Госдепе США считают, что РФ пытается оправдать войну против Украины с помощью теракта.