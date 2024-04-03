Российская армия нанесла удар по Мерефе в Харьковской области: раненая женщина
Российская армия около 18:20 3 апреля нанесла удар по Мерефе Харьковской области, ранена 55-летняя женщина, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура
По данным прокуратуры повреждения получили здания гражданского предприятия. Произошел пожар. 55-летняя женщина получила ранения.
"В домах выбиты окна, повреждены крыши. По предварительным данным, атака была совершена противокорабельной ракетой Х-59МК".