"Укрэнерго" сможет получать компенсацию за транзит электроэнергии

С 1 июля "Укрэнерго" сможет получать компенсацию расходов, возникающих при транзите электроэнергии из других стран по украинским магистральным сетям от европейских операторов, объединенных в ENTSO-E.﻿ Об этом сообщили в Национальной энергетической компании "Укрэнерго", пишет Ксения Вертебная, РБК-Украина.

Ранее такие расходы "Укрэнерго" возмещались украинскими участниками рынка электроэнергии, которые оспаривали это обязательство в судах. Теперь они будут лишены этой финансовой нагрузки.

Чтобы получить компенсации по европейским стандартам, "Укрэнерго" присоединилось к ИТС-механизму. Это многосторонний договор между операторами энергосистем ENTSO-E, предусматривающий компенсацию затрат при транзите электроэнергии по межгосударственным интерконнекторам в европейской энергосистеме. Возможность стать стороной этого договора "Укрэнерго" получила после получения полноправного членства с ENTSO-E.

Размер компенсации напрямую зависит от объема годовых международных перетоков электроэнергии в магистральных сетях. Чем больше объем транзитной электроэнергии, тем больше объем компенсации за инфраструктурные затраты и технологические потери в сети. Вырученные средства можно направить на развитие энергетической инфраструктуры. Кроме того, компания также будет платить свою долю за транзит украинской электроэнергии по сетям стран-соседей.