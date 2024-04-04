Курс валют НБУ на 4 апреля

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в четверг, 4 апреля 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 3 апреля, упал на 13 коп до 39.1953 за 1 доллар.

Евро подешевел на 1 коп до 42.2643 за 1 евро.

Фунт стерлингов подешевел на 15 коп до 49.2959 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подешевел на 15 коп до 43.1619 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого снизился до отметки 9.8369 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс USD Доллар 39.195 300 EUR Евро 42.264 300 GBP Фунт стерлингов 49.295 900 CHF Швейцарский франк 43.161 900 PLN Польский злотый 9.836 900

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.