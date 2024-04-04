Курс валют НБУ на 4 апреля
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в четверг, 4 апреля 2024 года
Курс доллара, по сравнению с 3 апреля, упал на 13 коп до 39.1953 за 1 доллар.
Евро подешевел на 1 коп до 42.2643 за 1 евро.
Фунт стерлингов подешевел на 15 коп до 49.2959 за 1 фунт стерлингов.
Швейцарский франк подешевел на 15 коп до 43.1619 за 1 швейцарский франк.
Курс польского злотого снизился до отметки 9.8369 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|39.195300
|EUR
|Евро
|42.264300
|GBP
|Фунт стерлингов
|49.295900
|CHF
|Швейцарский франк
|43.161900
|PLN
|Польский злотый
|9.836900
Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.
Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.