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Курс валют НБУ на 4 апреля

Курс валют НБУ на 4 апреля

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в четверг, 4 апреля 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 3 апреля, упал на 13 коп до 39.1953 за 1 доллар.

Евро подешевел на 1 коп до 42.2643 за 1 евро.

Фунт стерлингов подешевел на 15 коп до 49.2959 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подешевел на 15 коп до 43.1619 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого снизился до отметки 9.8369 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс
USD Доллар 39.195300 --0.1283
EUR Евро 42.264300 --0.0125
GBP Фунт стерлингов 49.295900 --0.1476
CHF Швейцарский франк 43.161900 --0.1508
PLN Польский злотый 9.836900 --0.0021

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.

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