Латвия снова передаст Украине авто, конфискованных у нетрезвых водителей

Во вторник правительство Латвии приняло решение бесплатно передать Украине 12 автомобилей, которые были конфискованы у нетрезвых водителей. Эти автомобили будут переданы на нужды военной администрации города Геническ Херсонской области, армейских частей Министерства обороны, Харьковского центра помощи Valkiva, совета поселка Китайгород, коммунального некоммерческого предприятия "Львовское территориальное медицинское общество", а также медицинского Института Национальной академии медицинских наук Украины, пишет Ксения Вертебная, РБК-Украина.

Сообщается, что в Латвии за управление автомобилем в состоянии сильного алкогольного опьянения (когда количество алкоголя в крови превышает 1,5 промилле) могут конфисковать автомобиль или же, если водитель управляет не своим транспортным средством, он должен уплатить сумму, эквивалентную стоимости авто. Сейм также принял поправки к закону о поддержке гражданского населения Украины, предоставляющие возможность безвозмездно передавать принадлежащие государству транспортные средства собственности собственности правительства Украины для поддержки украинского общества.

Латвия уже не раз передавала Украине конфискованные автомобили, а теперь страна обязалась помочь восстановить Черниговскую область. В рамках этого для программы помощи будет выделено более 5 миллионов евро. Часть этих средств будет направлена на реконструкцию объектов социальной инфраструктуры региона, еще 2 миллиона на привлечение латвийских предпринимателей в восстановление области.

"Целью поддержки является предоставление основных услуг населению, преодоление нанесенных войной травм и социально-экономическое развитие Черниговской области. Участие Латвии в восстановлении Украины способствует улучшению качества жизни населения, а это непосредственно повышает устойчивость и дает надежду на лучшее будущее, что очень важно во время войны" , – сообщают в МИД.

Всего с февраля 2022 года латвийская помощь Украине достигла более 0,6 млрд евро.