Немецкие компании принимают опосредованное участие в восстановлении разрушенного россиянами Мариуполя. Об этом пишет Tagesschau, сообщает Новое время.

В расследовании отмечается участие дочерней компании Knauf, специализирующейся на производстве строительных материалов, в поставках строительных материалов по заказу Минобороны России для проекта в Мариуполе.

Также упоминается участие фирмы WKB Systems из Мюнстерланда, Северный Рейн-Вестфалия, в производстве оборудования для строительства ячеистого бетона, который также используется в процессе восстановления Мариуполя.

Отмечается, что WKB Systems имеет бизнес-связи с российским бизнесменом Виктором Будариным, однако ни одна из этих компаний не находится под санкциями. В настоящее время российские СМИ активно освещают процесс восстановления и строительства в Мариуполе после разрушений в результате российской агрессии.