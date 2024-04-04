Оккупанты принуждают украинцев к "сотрудничеству" с помощью шантажа

Российская ФСБ шантажом запугивает украинцев, чтобы они сообщали о целях, которые нужны оккупантам. Сначала россияне выходят на контакт с разговорами, после чего шантажируют тем, что передадут данные о людях в СБУ и обвинят в сотрудничестве с врагом.﻿ Об этом в эфире телемарафона сказал заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский, пишет Ксения Вертебная, РБК-Украина.

Пока все еще есть случаи, когда люди сотрудничают с врагом. В большом количестве сотрудничество не добровольное. Это люди, которых шантажируют ФСБ после того, как они сначала выходят на контакт, а потом уже затягивают общение.

Оккупанты ставят условие: если человек не будет придавать "ведомости" военного характера, то эта информация будет передана СБУ. Таким образом, они запугивают людей и принуждают их к сотрудничеству.