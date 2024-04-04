РФ за сутки потеряла в Украине около 700 военных и 29 артсистем – Генштаб

Россия за минувшие сутки потеряла в Украине около 670 военных, 29 артсистем, 21 беспилотник, одну реактивную систему залпового огня, одно средство ПВО и другую технику.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 04.04.24 ориентировочно составили: