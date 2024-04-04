РФ за сутки потеряла в Украине около 700 военных и 29 артсистем – Генштаб
Россия за минувшие сутки потеряла в Украине около 670 военных, 29 артсистем, 21 беспилотник, одну реактивную систему залпового огня, одно средство ПВО и другую технику.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 04.04.24 ориентировочно составили:
- личного состава – около 445 040 (+670) человек,
- танков ‒ 7 018 (+9) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 13 386 (+18) ед,
- артиллерийских систем – 11171 (+29) ед,
- РСЗО – 1 026 (+1) ед,
- средств ПВО ‒ 746 (+1) ед,
- самолетов – 347 (+0) ед,
- вертолетов – 325 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 8817 (+21),
- крылатых ракет ‒ 2059 (+0),
- кораблей/катеров ‒ 26 (+0) ед,
- подлодок - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 14 861 (+48) ед,
- специальной техники – 1845 (+7).