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РФ за сутки потеряла в Украине около 700 военных и 29 артсистем – Генштаб

РФ за сутки потеряла в Украине около 700 военных и 29 артсистем – Генштаб
Фото: Facebook

Россия за минувшие сутки потеряла в Украине около 670 военных, 29 артсистем, 21 беспилотник, одну реактивную систему залпового огня, одно средство ПВО и другую технику.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 04.04.24 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 445 040 (+670) человек,
  • танков ‒ 7 018 (+9) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 13 386 (+18) ед,
  • артиллерийских систем – 11171 (+29) ед,
  • РСЗО – 1 026 (+1) ед,
  • средств ПВО ‒ 746 (+1) ед,
  • самолетов – 347 (+0) ед,
  • вертолетов – 325 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 8817 (+21),
  • крылатых ракет ‒ 2059 (+0),
  • кораблей/катеров ‒ 26 (+0) ед,
  • подлодок - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 14 861 (+48) ед,
  • специальной техники – 1845 (+7).

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