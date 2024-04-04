В нанесении ударов по объектам на территории РФ участвовали россияне – ГУР

В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины утверждают, что наносить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) помогали россияне. Об этом изданию The Guardian рассказал представитель ведомства Вадим Скибицкий, сообщает Радио Свобода.

"Некоторые были россиянами украинского происхождения, другие были неидеологическими россиянами, завербованными в обмен на плату" , - передает британское издание слова Скибицкого.

Представитель ГУР также заявил, что число потенциальных кандидатов для диверсий на территории РФ было столь велико, что ведомство могло выбирать исполнителей.

При этом Скибицкий отметил, что сейчас Украина не может одержать победу на поле боя из-за ряда факторов, включая нехватку боеприпасов. Поэтому, считает он, у Киева «нет другого выбора», кроме как наносить удары по целям на территории РФ, в том числе по военной инфраструктуре, центрам управления, а также предприятиям, производящим оружие.

Украина за последние месяцы активизировала атаки беспилотников по территории РФ, в результате чего из строя выведена значительная часть нефтеперерабатывающей отрасли России, что уже сказалось на ценах на бензин и другие виды горючего. Также объектами нападений являлись предприятия оборонно-промышленного комплекса.

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