В России заявили об атаке беспилотников на две области

Министерство обороны страны-агрессора России утверждает, что в ночь 4 апреля ПВО якобы сбила пять беспилотников. Об этом говорится в прес релизе ведомства, сообщает Новое время.

Российское министерство убеждает, что сбито три дрона в Белгородской области и еще два — в Тульской. В атаке традиционно обвиняют Украину. О пострадавших и повреждениях не сообщается.

В свою очередь губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что вечером 3 апреля регион подвергся нескольким атакам БПЛА, но пострадавших, по его данным, нет.