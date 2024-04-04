Такер Карлсон пожаловался на Зеленского за "игнорирование" его приглашения на интервью

Американский телеведущий Такер Карлсон заявил, что президент Украины Владимир Зеленский отклонил несколько приглашений на интервью, сообщает Новое время.

В видеоролике на сайте X во время разговора с конгрессвумен Марджори Тейлор Грин Карлсон сказал, что пригласил спикера Палаты представителей Майка Джонсона объяснить, почему он хочет, чтобы Конгресс «финансировал обреченную войну».

«Конечно, он не ответил… Мы также неоднократно обращались к самому Зеленскому с просьбой дать интервью, чтобы объяснить свою позицию. Разумеется, он проигнорировал и это» , — сказал Карлсон.

9 февраля Карлсон опубликовал интервью с российским диктатором Владимиром Путиным. Оно длилось более двух часов.

В нем в качестве обоснования своего нападения Путин приводил «копии писем Богдана Хмельницкого» российскому царю и обвинял Украину в отказе от переговоров.

В администрации президента США заявили, что интервью американского медийщика Карлсона с Путиным является «просто ненужным».

Карлсон ушел с телеканала Fox News в апреле 2023 года, после чего запустил в соцсети X свое шоу.

Он неоднократно распространял фейки и российскую пропаганду об Украине и развязанной против нее полномасштабной войне. Например, Карлсон обвинял Украину в подрыве Каховской ГЭС.

Карлсон также появляется в эфирах кремлевских пропагандистских каналов. Детектор медиа называл его «американским Соловьевым».