РФ обстреляла Днепропетровщину, повреждены дом культуры и гимназия

В ночь на четверг, 4 апреля, российские войска обстреляли Никопольский район Днепропетровской области. Об этом говорится в сообщении начальник Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.

В результате удара есть попадания в Никополе, Марганецкой и Червоногригорьевской громадах.

По словам Лысака, россияне применили для удара дроны-камикадзе и тяжелую артиллерию. Всего было полдесятка атак. Повреждены дом культуры, гимназия, частный дом.

Погибших и пострадавших в результате удара нет.