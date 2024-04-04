Конгрессвумен и уроженка Украины Спартц против законопроекта о помощи Киеву

Уроженка Украины, конгрессвумен Виктория Спартц заявила, что не будет голосовать за предложенный пакет помощи Киеву в размере 60 миллиардов долларов. Об этом пишет The Wall Street Journal, сообщает Европейская правда.

Республиканка из Индианы, являющаяся одной из самых ярких личностей в Палате представителей, заявила, что не поддерживает недавно принятый Сенатом пакет, включающий 60 миллиардов долларов на помощь Украине, а также средства для Израиля и Тайваня.

Ожидается, что дополнительные средства для Украины в той или иной форме будут проголосованы в Палате представителей этой весной.

Оппозиция Спартц к двухпартийному законопроекту является ярким примером разногласий среди республиканцев в Конгрессе по поводу дальнейшей помощи Киеву на фоне оппозиции со стороны многих избирателей Республиканской партии. В ряде интервью Спартц заявила, что хочет от президента Байдена более четкой стратегии по участию США в войне и более пристального контроля над тем, как тратится помощь. Она также хочет, чтобы любая помощь, которая направляется Украине, предлагалась в виде кредита и чтобы администрация уделяла больше внимания вопросам, которые находятся ближе к дому.

"Я понимаю важность этой битвы и последствия, если Россия победит, но я тоже не очень наивна. Если у нас не будет должного надзора, мы не достигнем наших целей" , – сказала она.

По ее словам, избиратели в пригороде Индианаполиса, где проживает Спартц, выступают против помощи Украине по тем же причинам, что и в общенациональном масштабе, отражая давление на действующих республиканцев.

Спартц была одной из первых, кто начал активно выступать в поддержку Украины.

Сегодня Спартц говорит, что она в значительной степени отошла от сосредоточения на Украине.

Выступая против нынешнего предложения, Спартц сказала, что может поддержать пакет, включающий деньги на вооружение, дополнительный надзор и более жесткие правила безопасности на границах США.

Чиновники Белого дома несколько раз проводили брифинги для Спартц, в частности, в декабре, где она и ее коллеги-республиканцы имели возможность спросить высших руководителей администрации о том, что их беспокоит. Они заявили, что поддержка Байдена помощи Украине имеет двухпартийное одобрение и что американские чиновники продолжают следить за наблюдением за оказанием помощи.

Демократы заявили, что сначала надеялись, что Спартц сможет играть более активную роль в попытках укрепить поддержку республиканцев в вопросе о помощи Украине. Военные ястребы считают эти деньги хорошо потраченной инвестицией по сравнению с деньгами и реакцией, которая требовалась бы от США в случае эскалации конфликта.

"Было ощущение, что она будет одной из республиканцев, которые действительно готовы пойти на все, чтобы помочь Украине. К сожалению, мы не видели, чтобы она использовала свои личные знания о стране и ее политике для эффективного сплочения республиканцев" , - сказала Сара Джейкобс (член Конгресса США, Калифорния), которая посетила Украину вместе со Спартц за несколько недель до вторжения России.

Влияние Спартц также ограничено отсутствием близких союзников в Конгрессе и его непредсказуемым поведением. Один коллега-республиканец сказал, что ее аргументы на конференциях Республиканской партии бывает настолько сложно понять, что люди часто выходят, когда она начинает говорить.

В феврале 2023 года Спартц объявила, что планирует уйти из Конгресса, заявив, что хочет проводить больше времени со своими двумя дочерьми. Но через год она изменила свое решение, отчасти потому, что не считает, что ни один из кандидатов-республиканцев, которые будут бороться за ее место, не справится с этой задачей.