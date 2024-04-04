Поляки блокируют три КПП, грузовики из Украины не пропускают – пограничники

Польские фермеры блокируют три направления на границе с Украиной. Грузовики на въезд в Польшу практически не пропускают.﻿ Об этом заявил спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире телемарафона, пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.

"Продолжается блокировка именно трех направлений "Рава-Русская", "Ягодин" и "Угринов". И фактически на всех этих трех направлениях польские фермеры вообще не пропускают грузовые транспортные средства в сторону Польши, а в сторону Украины пропускается по несколько грузовых транспортных средств за час" , - сказал спикер.

Демченко отметил, что пункт пропуска "Ягодин" - крупнейшее инфраструктурное направление на границе Украины и Польши. Он может пропустить 1200-1400 грузовиков за сутки. Но за минувшие сутки в сторону Украины приехало всего 70 грузовых автомобилей.

По его словам, на утро 4 апреля на заблокированных пунктах пропуска в очередях стоят около 400 грузовиков.

Также есть очереди на разблокированных КПП. В "Краковце" 500 грузовиков стоят в очереди, в "Шегинях" - 450. Движение на этих направлениях интенсивное, но из-за блокирования других пунктов пропуска есть очереди.

Блокада границы

Напомним, в феврале протесты на польско-украинской границе возобновились. Пункты пропуска блокируются фермерами. Аграрии заявили, что продолжат протесты на границе до конца апреля.

Однако недавно был разблокирован ряд пунктов пропуска на границе с Украиной. Хотя протестующие угрожают, что скоро возобновят блокаду на некоторых КПП.