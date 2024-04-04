В ВМС рассказали, как россияне защищают свои корабли в Новороссийске

Страна-агрессор Россия прячет свои корабли от украинских атак в бухте Новороссийская на юге РФ, вход в которую загражден затопленными баржами, рассказал представитель Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона, сообщает Новое время.

«Сейчас они фактически закрылись в пункте базирования Новороссийска, закрыли вход в гавань, поставили заграждения и просто сидят на базе» , — сказал спикер.

По его словам, защита кораблей с помощью затопленных барж используется Россией уже около 10 лет, в том числе — во время оккупации Крыма. Также затопленные баржи, на которые вешают боновые заграждения, используют для так называемой защиты Крымского моста от украинских дронов, говорит Плетенчук.

Он добавил, что сейчас в акватории Черного и Азовского моря отсутствуют российские корабли — носители ракет. В Средиземном море, по данным ВМС, находятся три вражеских корабля, носителей крылатых ракет Калибр нет.