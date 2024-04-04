Стефанчук: заявления Безуглой на выход из фракции в аппарате ВР нет

Заявления народного депутата Марьяны Безуглой на выход из фракции Слуга народа в аппарате Верховной Рады нет. Об этом заявил глава Верховной Рады Руслан Стефанчук в эфире телемарафона, сообщает Новое время.

«Насколько я проинформирован, по состоянию на сейчас заявления Марьяны Владимировны Безуглой о выходе из фракции (Слуга народа — ред.) в аппарате Верховной Рады не существует» , — сказал он.

Народный депутат Марьяна Безуглая заявляла, что подала заявление на выход из фракции Слуга народа, однако его якобы не приняли из-за неправильного оформления.