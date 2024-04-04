Местные власти задолжали "Укрзализныце" почти 290 млн грн за пригородные перевозки

Сумма задолженности местных органов власти перед АО "Укрзализныця" за перевозку пассажиров в пригородном сообщении в 2023 году достигла 287,89 млн грн, что составило 48,71% от общей суммы годовой задолженности. Об этом заявил директор филиала "Пригородная пассажирская компания" АО "Укрзализныця" Александр Болдов, сообщает Rail.insider.

"То есть мы не получили средства, которые могли бы потратить на ремонт и модернизацию подвижного состава, на безбарьерные платформы, на дополнительный комфорт внутри поездов и т.д. Но если посмотреть статистику по годам в динамике, то процент возмещения растет. Местные органы власти идут навстречу , но не все. И среди лидеров по долгам, к сожалению, большие города" , – отметил он.

Впрочем, директор "Пригородной пассажирской компании" заявил, что даже если компенсация от местных органов власти перед АО "Укрзализныця" за перевозку пассажиров в пригородном сообщении составит 100%, это не решит проблему убыточности пригородных перевозок.

Всего в 2023 году ущерб от пригородных пассажирских перевозок составил примерно 7,6 млрд грн.