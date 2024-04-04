Глава МИД Чехии высказался против замораживания войны в Украине

Министр иностранных дел Чехии Ян Липовский признал, что ни НАТО, ни Евросоюз не имеют стратегии в отношении России, в частности о завершении войны в Украине, в то же время выступив против замораживания военных действий. Об этом чешский политик сказал во время интервью DW, сообщает Укринформ.

«Общие прения о нашей стратегии в отношении России не ведут ни в НАТО, ни в ЕС. Я считаю это ошибкой. Я считаю, что мы должны проводить такие дебаты. Во время такой дискуссии следует обсуждать и то, как должна закончиться война в Украине» , – сказал Липовский.

Глава внешнеполитического ведомства Чехии отметил, что при отсутствии такой стратегии западные партнеры должны соблюдать существующие принципы, а именно принципы суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах международно признанных границ, а также Будапештского меморандума.

Липовский отдельно выделил принцип, согласно которому государство и народ Украины должны иметь право голоса при принятии решения о будущем мире с Россией.

«Наибольшей ошибкой, которую мы, Запад или ведущие силы, могли бы совершить, было бы навязывать или диктовать Украине любое решение, не пригласив ее к участию в этом процессе. Они почувствуют себя преданными, а это не приведет к крепкому и справедливому миру и безопасности в Европе» , – считает министр.

В то же время, в ответ на вопрос о возможной заморозке войны в Украине Липовский ответил, что не одобряет такие предложения.

«Меня не радует, когда я слышу о замораживании конфликта, потому что в Украине конфликт был заморожен с 2014 года, а нынешняя война – это просто продолжение замороженного конфликта, начавшегося в 2014 году. Так что, на мой взгляд, это не принесет справедливого и крепкого мира на европейском континенте» , – заявил глава чешского МИД.

Вспомнив действия России в Крыму, Грузии и Приднестровье, политик указал, что российская пропаганда уже нацелилась на страны Балтии, Польшу и даже Чехию.