В Кривом Роге начали устанавливать солнечные электростанции

Блэкауты, происходящие из-за ударов россиян по крупным электростанциям и сетям, показали, что необходимо создавать местные небольшие источники электроэнергии. В Кривом Роге начали работу с больниц.﻿ Об этом заявил глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул, сообщает Экономическая правда.

"На первом этапе мы обеспечили за счет городского бюджета все здравоохранительные учреждения генераторами. А теперь устанавливаем и солнечные электростанции, внедряя "зеленые" технологии. Уже установлен для одной больницы, начат процесс для второй и двух учреждений социальной защиты" , – сообщил Вилкул.

Параллельно с этим для уменьшения энерго- и теплопотребления в Кривом Роге также проводят термомодернизацию зданий бюджетной сферы. В проекте уже принимают участие 36 объектов – 17 детских садов, 18 школ и одно внешкольное заведение. И количество объектов будет расти.

"Мы утепляем стены, устанавливаем тепловые пункты, новые окна, заменяем системы отопления и прочее" , – подчеркнул Вилкул.

По его словам, для реализации этих направлений город внедряет европейский механизм энергосервиса. Он позволяет делать все вышеперечисленное не на стоимости городского бюджета, а за счет инвестиций.