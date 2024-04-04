Нардепы и чиновники поругались на встрече, но в конце договорились "жить дружно" – УП

В марте состоялась встреча между руководством парламента, главами комитетов и главой правительства и его вице-премьерами. Чиновники и парламентарии едва не подрались, но в конце договорились "жить дружно" и ходить друг к другу на заседания и отвечать на запросы, сообщает Украинская правда.

В двадцатых числах марта состоялась встреча между представителями парламента и правительства.

Так, депутаты и комитеты Рады выдвигают претензии, что Кабмин ни во что их не ставит.

Поэтому, чтобы как-то сгладить это противостояние, спикер Рады Руслан Стефанчук и премьер Денис Шмыгаль взялись совместно организовать встречу между руководством парламента, главами комитетов и главой правительства и его вице-премьерами.

В то же время, вместо показательного акта единства и взаимопонимания эта встреча едва не превратилась в выяснение отношений в формате один на один. Речь идет о первом заместителе председателя фракции "СН" Андрея Мотовиловца и вице-премьера по восстановлению - министра развития общин, территорий и инфраструктуры с Александра Кубракова.

"Мото (Мотовиловец - ред.) у нас вообще не очень чуткий и эмпатичный. Но тут он как зарядил правительству, то все ахнули. Он им вспомнил тупо все, что у депутатов накипело. Стефанчук со Шмыгалем явно не ожидали такого поворота. Кубраков что-то пытался возражать, а Мотовиловец такой: "Саша, не начинай, потому что я здесь сейчас при всех скажу, что я о тебе думаю, и это никому не понравится" , – говорит один из депутатов.

В ответ вице-премьер начал с того, что все присутствующие на встрече пришли в политику с помощью президента Владимира Зеленского и все предварительные договоренности о принципах работы заключались с президентом. И поэтому было бы логично спросить у него, хочет ли он что-то менять.

"Что-то все там говорили - говорили, как мы должны зажить по-новому, а Кубраков такой Стефанчуку и говорит: "При всем уважении, Руслан Алексеевич, а где здесь за столом Офис президента? Или мы должны здесь вдвоем договариваться? Что это даст?". Всех депутатов сразу как в воду опустили" , – рассказа глава одного из комитетов.

В конце концов после легких взаимных обид и упреков представители власти договорились "жить дружно" и по крайней мере ходить друг к другу на заседания и отвечать на запросы.