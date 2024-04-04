На ЗАЭС отключилась внешняя линия: станция на грани блэкаута

Сегодня в результате российских обстрелов отключилась внешняя воздушная линия ВЛ-330кВ "Запорожская ТЭС - Ферросплавная", из-за которой временно оккупированная Запорожская АЭС получала питание от украинской энергосистемы для обеспечения собственных нужд. Поэтому станция находится на грани блэкаута.

Об этом сообщили в "Энергоатоме".

В компании отмечают, что сейчас крупнейшая в Европе атомная электростанция соединена с украинской энергосистемой только по линии электропередачи ВЛ-750кВ "Днепровская", работу которой недавно возобновили украинские энергетики.

"Это в очередной раз грозит наступлением аварийной ситуации на временно оккупированной ЗАЭС, ведь в случае отключения этой - последней - линии связи с отечественной энергосетью станция окажется на грани очередного блэкаута, что является тяжелым нарушением условий безопасной эксплуатации станции", - говорится в сообщении.

В "Энергоатоме" призвали Россию вывести свои войска из ЗАЭС и передать станцию под контроль Украины.