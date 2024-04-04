ГУР считает ответственным за все происходящее в РФ режим Путина

Режим российского «президента» Владимира Путина ответственен за все происходящее на территории РФ. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в интервью «Голосу Америки», сообщает Зеркало недели.

«Стреляющие по нашим городам танки сами по себе не ездят — их заправляют топливом. И это «топливо смерти» помогает Путину уничтожать нашу гражданскую инфраструктуру, наши города и села» , – процитировали ответ Юсова в ГУР МОУ.

Представитель разведки напомнил, что именно Россия начала геноцидную войну против Украины. И сейчас Москва продолжает запускать ракеты по украинским городам.

«Уже тысячи ракет выпущены по украинским объектам, в том числе по топливно-энергетическому комплексу, энергетическим объектам, украинским НПЗ, в последнее время — объектам газовой сферы. И два года это тот постоянный террор, который осуществляет Путин против Украины. Было бы удивительно, если бы эта война велась только на территории Украины» , – добавил Юсов.

Он подчеркнул, что войну на территорию РФ привел сам хозяин Кремля и его сторонники.