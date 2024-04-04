Бывшего советника Офиса президента Шило отправили в СИЗО

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения экс-советнику Офиса президента Артему Шило, которого подозревают в миллионных махинациях на закупках оборудования для "Укрзалізниці". Его отправили в СИЗО на два месяца - до 31 мая включительно. Соответствующее решение объявила следственная судья Екатерина Сикора, сообщает Зеркало недели.

Он может выйти из-под стражи, если внесет залог в размере 30 миллионов гривен.

Прокурор САП Виталий Кравец просил определить залог на сумму более 50 миллионов гривен. Он отметил, что Шило может скрываться от следствия, поскольку, в частности, его бывшая жена (с которой они продолжают жить вместе) находится с детьми за границей. По информации следователей, у него есть номер идентификации личности PESEL на территории Польши и доля в некоторых юридических лицах.

В случае внесения залога Шило должен:

прибывать к следователю, прокурору или суду по первому требованию;

не покидать город Киев и Киевскую область без разрешения;

воздерживаться от общения с работниками Службы безопасности Украины, а также нынешним руководителем "Укрзализныци" Евгением Лященко, министром по вопросам стратегических отраслей промышленности, который ранее возглавлял "УЗ" Александром Камышиным, министром инфраструктуры Кубраковым, заместителем главы офиса президента Олегом Татаровым, главой офиса президента Андреем Ермаком и бывшим директором по экономической и информационной безопасности "Укрзализниці" Эдуардом Крициным, а также другими подозреваемыми по делу по поводу обстоятельств уголовного производства;

воздерживаться от посещения помещений, которые принадлежит или занимает "Укрзалізниця", Мининфраструктуры, Кабмин, офис президента Украины;

сдать на хранение загранпаспорт и другие документы, которые позволяют выехать из Украины.

Ранее НАБУ и САП сообщили о подозрении уже семи участникам организованной группы, которой якобы руководил бывший начальник Главного управления контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ Артем Шило, задержанный накануне по делу о завладении 94,8 млн грн средств "Укрзалізниці".

Также в НАБУ добавили, что Артему Шило сообщили о подозрении в завладении 117 млн грн при закупке кабелей АО "Укрзалізниця". Эту сделку разоблачили в марте этого года. Отмечается, что суд наложил арест на 53 млн грн на банковских счетах компании-поставщика.

Артем Шило недавно был уволен с должности начальника Главного управления контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ. По данным издания, инициатором отставки был лично президент Владимир Зеленский. В частности, с его именем связывают либерализацию режима содержания в СИЗО Игоря Коломойского, а также давление на бизнес.