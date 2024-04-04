Латвия передаст Украине беспилотники и выделит 10 млн евро на снаряды

Латвия готовит новый пакет военной помощи для Украины, а также передаст первые дроны в рамках "коалиции дронов" и внесет свой финансовый вклад в чешскую инициативу, предусматривающую закупку боеприпасов для Украины. Об этом на совместной пресс-конференции с премьером Украины Денисом Шмыгалем в Риге заявила его латвийская коллега Эвика Силиня, сообщает Европейская правда.

"Совсем скоро мы планируем пришлем первые дроны общей стоимостью на 1 млн евро. Дроны уже проверены, наши коллеги уже признали их соответствующими всем требованиям" , - отметила Силиня.

По ее словам, в рамках чешской инициативы по закупке боеприпасов Латвия внесет 10 млн. евро.

"Уже в этом месяце предусматривается следующий пакет военной помощи, в том числе материально-технические средства, амуниция и вооружение, которые есть у нас" , – сообщила она.

Ранее сообщалось, что Латвия планирует заключить с Украиной соглашение о долгосрочной поддержке и безопасности, обязуясь оказывать военную помощь в размере 0,25% от валового внутреннего продукта в этом году и в течение следующих двух лет.