РФ обстреляла Сумщину и Черниговщину, есть погибший и раненые

Российская армия за сутки произвела 10 обстрелов приграничных населенных пунктов Сумской и Черниговской областей из разных видов вооружения. Об этом говорится в сообщении﻿ Оперативного командования "Север".

По словам военных, российские террористы обстреляли село Блешня Черниговской области из минометов. Оккупанты атаковали неуправляемыми авиационными ракетами с вертолета Волфине и обстреляли из артиллерии Хмелевку Сумского района.

Армия РФ нанесла ракетный удар и сбросила управляемые авиационные бомбы на село Самотоевка. В результате атаки один человек погиб и еще двое местных жителей получили ранения. В населенном пункте повреждены восемь объектов гражданской инфраструктуры, многоквартирный дом и 20 частных домов.

Российские войска обстреляли из вертолета, минометов и СПГ Поповку и атаковали дроном-камикадзе Ездецкое Ахтырского района.