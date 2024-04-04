Судью ВС Князева остранили от правосудия до вступления в силу приговора суда

Высший совет правосудия новым решением от 4 апреля временно отстранил от осуществления правосудия судью Верховного Суда, бывшего председателя ВС Всеволода Князева до вступления в законную силу приговора суда или закрытия уголовного производства по обвинению. Об этом информировала пресс-служба ВРП, сообщает Зеркало недели.

В феврале ВРП отстранила Князева от правосудия до 6 апреля в связи с привлечением к уголовной ответственности. Новое решение было принято после ходатайства руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александра Клименко.

«Ходатайство содержит обоснования, указывающие на то, что осуществление правосудия судьей может привести к наступлению негативных последствий, а именно: имеющиеся риски, что подозреваемый может лично или косвенно влиять на свидетелей или других участников в уголовном производстве, препятствовать уголовному производству иным образом» , - заявили в ВСП.

НАБУ разоблачило главу Верховного Суда Всеволода Князева на получении взятки в размере 2,7 миллиона долларов. Деньги Князев получал от людей, выступавших за решение суда в пользу олигарха Константина Жеваго. По этому же делу проходит адвокат-посредник Олег Горецкий. Также НАБУ объявило подозрение Жеваго в предоставлении неправомерной выгоды председателю и судьям Верховного суда.

В то же время, до 6 февраля 2024 года Всеволод Князев не был отстранен от правосудия и после выхода из-под стражи под залог 31 января фактически был обязан вернуться к судейской деятельности.

4 марта Специализированная антикоррупционная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении бывшего председателя Верховного суда Всеволода Князева.