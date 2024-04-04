Зеленский отреагировал на ночной удар "Шахедов" по Харькову

Президент Владимир Зеленский отреагировал на удар российских захватчиков по Харькову ночью 4 апреля и отметил, что РФ ответит за свои террористические действия, сообщает Украинская правда.

"Удар по Харькову, обычный жилой дом. С тремя шахедами. Подлое и циничное нападение, когда спасатели прибыли на место удара, террористы атаковали снова" , – говорится в посте.

По его словам, из-за нападения погибли 4 человека. Среди них были и спасатели: Владислав Логинов, Сергей Байдалинов и Владимир Матюшенко. Также погибла мирная жительница Зоя Бондюкова.

Также более 10 человек получили ранения, им всем оказывается необходимая помощь.

Зеленский выразил соболезнования семьям и близким погибших и подчеркнул, что "российские террористы будут отвечать за свои действия в Харькове и за все акты агрессии против нашего народа".

"Мы работаем с нашими партнерами, чтобы усилить защиту наших городов и сел и защитить наших граждан. Укрепление возможностей противовоздушной обороны Украины непосредственно означает спасение жизней" , - отметил президент.