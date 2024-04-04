В Польше обяжут детей-беженцев из Украины пойти в местные школы

С 1 сентября 2024 года все украинские дети, которые сейчас из-за войны войны находятся в Польше, будут обязаны пойти в местные школы. Соответствующий законопроект готовит Министерство образования Польши, и он уже на завершающем этапе. Об этом сегодня сообщила заместитель министра Йоанна Муха, сообщает Радио Свобода.

По ее словам, после межправительственных консультаций с украинскими коллегами, которые прошли в Варшаве 28 марта, стало известно, что в Польше 50-60 тысяч украинских детей не охвачены польской системой образования. Это существенно меньшая цифра, чем раньше называли неправительственные организации.

"Украинская сторона очень заинтересована в том, чтобы обязанность посещать польские школы украинскими детьми была внедрена. Со своей стороны они предлагают сотрудничество и мы воспользуемся этим предложением. Большая часть этой программы уже готова, ждем согласования закона и тогда официально проинформируем о деталях" , – сообщила Иоанна Муха.

Предварительно известно, что для детей в польских школах введут специальные уроки украинского языка. Для этого трудоустроят учителей из Украины, для них предложат упрощенную процедуру нострификации дипломов.

Также предварительно известно, что украинские дети будут обучать европейской интеграции. В министерстве образования считают, что эти знания им пригодятся в свете будущего вступления Украины в Европейский Союз.

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