В МИД Эстонии призвали союзников предоставить Украине системы Patriot

Союзники должны предоставить Украине скорую военную помощь, боеприпасы и противовоздушную оборону, в частности системы Patriot.﻿ Об этом заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна во время разговора с журналистами в Брюсселе, пишет Сергей Пышкин, РБК-Украина.

По словам Цахкна, накануне он имел двустороннюю встречу с украинским коллегой Дмитрием Кулебой. Тогда же стороны обсудили боеприпасы, долгосрочные обязательства, а также противовоздушную оборону.

"Мы имеем много систем противовоздушной обороны, таких как Patriot, которые мы сами не используем, но Украина подвергается интенсивным атакам ежедневно, 24/7. Поэтому мы должны передать эти системы, которые не используем, Украине, чтобы она могла защитить своих людей, гражданскую инфраструктуру, а также энергетическую инфраструктуру" , - заявил Цакхна.

Министр отметил, что есть много вопросов, которые необходимо решить, но "мы слишком любим дискутировать и дискутировать, но мы должны выполнять". Он надеется, что во время заседания 4 апреля, союзники смогут принять дальнейшие шаги по поддержке Украины.

"Украине по праву принадлежит место в НАТО, и мы действительно поддерживаем это на саммите в Вашингтоне. Мы собираемся (сделать - ред.) следующий шаг к членству" , - добавил он.

Patriot для Украины

В конце февраля президент Владимир Зеленский заявлял, что передача Украине десяти зенитных ракетных комплексов Patriot кардинально повлияла на ситуацию в войне с Россией.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сказал, что Украине нужны зенитные Patriot и другие системы противовоздушной обороны, которые предназначены для защиты жизни.

В том же числе, 27 марта, реагируя на обстрел Харькова, Зеленский задал вопрос - почему "Петриоты", которых в мире достаточно, до сих пор не закрывают небо областного центра.