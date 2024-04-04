Польша купила избыток электроэнергии из энергосистемы Украины – оператор

Польша вчера купила избыток электроэнергии из энергосистемы Украины, образовавшийся в результате активной работы "зеленых" электростанций.

Об этом сообщили в компании-операторе "Укрэнерго".

Сильный ветер и отсутствие почти во всех областях облаков способствовали активной работе солнечных и ветровых электростанций.

"Для поддержки баланса между потреблением и производством и операционной безопасности энергосистемы, в ответ на запрос "Укрэнерго", польский оператор энергосистемы PSE, с 10:30 до 16:30 оказывал аварийную помощь, срочно покупая излишки украинской электроэнергии общим объемом 1500 МВт*ч" , – говорится в сообщении.

Для поддержания сбалансированной работы энергосистемы с 10:27 до 14:10 ограничивали работу объектов "зеленой" генерации по мощности до 864 МВт в отдельные часы.

Ограничения потребления электричества применены в Харьковской области. Также продолжают действовать ограничения промышленности на Криворожье.

Импорт осуществляется по большей части в утренние и вечерние часы из Румынии, Словакии, Венгрии, Молдовы. Общим объемом 5042 МВт*ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 1061 МВт. Экспорт не планируется.