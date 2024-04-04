Более 75% украинцев не одобряют деятельность Рады – опрос

Согласно февральскому опросу, 40% граждан Украины не одобряют деятельность Верховной Рады, еще 37% скорее не одобряют, общий показатель превысил 75%.﻿ Результаты опроса соцгруппы "Рейтинг" от имени Центра анализа и социсследований Международного республиканского института, проведенного 17-21 февраля 2024 года, сообщает Украинская правда.

По данным опроса, полностью одобряют деятельность парламента лишь 3% из числа опрошенных, скорее одобряют - 16%, еще 5% - не определились.

Согласно инфографике, уровень одобрения деятельности ВРУ неуклонно падает. В частности, в апреле 2022 года полностью одобряли деятельность Рады 23% граждан и 41% из числа опрошенных - скорее одобряли. А уже в сентябре 2023 года этот показатель снизился до 5% и 22% соответственно.

Опрос был проведен соцгруппой "Рейтинг" от имени Центра анализа и социологических исследований Международного республиканского института.

Исследование проводилось по всей территории Украины (кроме оккупированных территорий) с 17 по 21 февраля 2024 года. Метод опроса - телефонные интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки мобильных номеров.

Всего было опрошено 2,000 жителей Украины в возрасте от 18 лет. Выборка не включает украинцев, которые сейчас не находятся в Украине.

Ошибка репрезентативности исследования не превышает 2.2%.

Исследование финансировалось Агентством США по международному развитию (USAID).