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Ужесточение контроля за казино: комитет Рады одобрил законопроект

Ужесточение контроля за казино: комитет Рады одобрил законопроект
Фото: Pixabay

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики одобрил законопроект №9256д о ликвидации КРАИЛ и усилении контроля за игорным бизнесом.

Об этом сообщил народный депутат Украины Ярослав Железняк.

За основу проголосовал единогласно весь комитет.

Что предлагают в законопроекте

  • Ограничение рекламы азартных игр (в том числе недопустимость спекуляций по теме войны и волонтерства) и запрет спонсорства;
  • определение дополнительных инструментов для ограничения посещения игорных заведений и участия в азартных играх для потенциально уязвимых категорий населения на период военного положения;
  • совершенствование инструментов контроля за игорным бизнесом (контрольные закупки, мониторинг сети Интернет);
  • установление дополнительных критериев для аннулирования лицензий, усовершенствование требований по безупречной деловой репутации должностных лиц организаторов азартных игр, установление требований к поставщикам услуг в сфере азартных игр.

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