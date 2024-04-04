Ужесточение контроля за казино: комитет Рады одобрил законопроект

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики одобрил законопроект №9256д о ликвидации КРАИЛ и усилении контроля за игорным бизнесом.

Об этом сообщил народный депутат Украины Ярослав Железняк.

За основу проголосовал единогласно весь комитет.

Что предлагают в законопроекте

