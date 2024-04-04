Ужесточение контроля за казино: комитет Рады одобрил законопроект
Комитет Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики одобрил законопроект №9256д о ликвидации КРАИЛ и усилении контроля за игорным бизнесом.
Об этом сообщил народный депутат Украины Ярослав Железняк.
За основу проголосовал единогласно весь комитет.
Что предлагают в законопроекте
- Ограничение рекламы азартных игр (в том числе недопустимость спекуляций по теме войны и волонтерства) и запрет спонсорства;
- определение дополнительных инструментов для ограничения посещения игорных заведений и участия в азартных играх для потенциально уязвимых категорий населения на период военного положения;
- совершенствование инструментов контроля за игорным бизнесом (контрольные закупки, мониторинг сети Интернет);
- установление дополнительных критериев для аннулирования лицензий, усовершенствование требований по безупречной деловой репутации должностных лиц организаторов азартных игр, установление требований к поставщикам услуг в сфере азартных игр.