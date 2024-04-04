Четыре нардепа не подали декларации в НАПК – "Чесно"

В публичном реестре НАПК отсутствуют декларации за 2023 год 11 действующих нардепов ВРУ. Четверо нардепов декларации не подали, а декларации семи народных депутатов изъяли из публичного реестра.

Об этом сообщает Движение "Чесно".

Отметим, что 31 марта 2024 года закончилась кампания декларирования за 2023 год отчетного периода. В НАПК сообщили, что за это время декларации подали более 664 тысяч публичных служащих.

Трое нардепов ВРУ, которые не подали декларации за 2023 год, — это депутаты, имеющие подозрения в государственной измене — Нестор Шуфрич и Александр Пономарев от запрещенной ОПЗЖ, а также экс-слуга, который является внефракционным Александр Дубинский. Примечательно, что последний остается заместителем председателя Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Четвертый нардеп, не подавший декларации за 2023 год, — это мажоритарщик из Черкасщины, член группы "За будущее" Сергей Рудык. Как сообщалось в СМИ, нардеп Рудык с марта 2022 года находится на военной службе.

Декларации еще семи народных избранников за всю каденцию ВРУ отсутствуют в реестре НАПК. В агентстве Движению "Чесно" объяснили, если в реестре нет деклараций определенного лица, то это означает, что в отношении его в НАПК поступило представление об изъятии из публичного доступа.

В НАПК также подчеркнули, что на основании представлений изымаются из открытого доступа не только декларации, но и сообщения о существенных изменениях в имущественном состоянии, представленные за все периоды. Все документы, поданные в Реестр декларантами, по которым на основании представлений уже применены меры защиты, изымаются из публичного доступа автоматически.

Инициатором изъятия деклараций, поданных субъектами декларирования, которые мобилизованы в ряды ВСУ, является Генеральный Штаб ВСУ. Такие изменения в правила декларирования были введены в октябре прошлого года одновременно с решением об открытии реестра.