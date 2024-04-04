Путин не верит, что исламисты могли устроить теракт в РФ

Правитель РФ Владимир Путин заявил, что Россия не может быть объектом террористических атак со стороны исламских фундаменталистов, так как в стране якобы существует "межконфессиональное согласие и единство", сообщает Украинская правда.

"Россия не может быть объектом террористических атак со стороны исламских фундаменталистов. У нас страна, которая демонстрирует уникальный пример межконфессионального согласия и единства, межрелигиозного единства, межэтнического" , – сказал российский диктатор.

На профсоюзном съезде Путин начал убеждать, что якобы главной целью заказчиков теракта в подмосковном концертном зале "Крокус Сити Холл" было нанести ущерб единству государства.

"В связи с этим, конечно, и судя по тому, что сейчас дает следствие, у нас есть все основания полагать, что главной целью заказчиков кровавого чудовищного террористического акта в Москве было как раз нанесение ущерба нашему единству. Других целей и не просматривается, их и нет" , - сказал кремлевский лидер.

Напомним, атака на концертный зал "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске 22 марта стала самой смертоносной в РФ за последние 20 лет. Группа людей открыла огонь из автоматического оружия по посетителям концерта, в результате чего погибло по меньшей мере 144 человека.

Ответственность за стрельбу взяла на себя группировка "Исламское государство". Однако Россия упорно продолжает обвинять в нападении Украину, не предоставив при этом никаких доказательств. Киев решительно отвергает эти обвинения.

Кремлевский лидер Владимир Путин признал, что теракт в "Крокус сити холле" 22 марта совершили "радикальные исламисты", но обвинил в стрельбе "воюющих с Россией руками киевского режима".

28 марта координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби в очередной раз опроверг заявления российского лидера Владимира Путина о том, что теракт в Crocus City Hall в Подмосковье связан с Украиной.

Накануне издание The Washington Post со ссылкой на неназванных американских чиновников проинформировало, что за две недели до теракта правительство США уведомило российских чиновников, что "Крокус Сити Холл" является потенциальной целью для террористов.