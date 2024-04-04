Премьер Румынии заявил, что является сторонником объединения с Молдовой
Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку заявил, что является сторонником идеи объединения своей страны с Молдовой, сообщает Европейская правда.
По словам Чолаку, объединение стран может произойти или внутри Евросоюза, или каким-то другим путем, однако для этого нужно желание граждан Молдовы.
"Я также поддерживаю союз Республики Молдова с Румынией, мне никто не может этого запретить: это мое право! Я по-прежнему верю в объединение Республики Молдова и Румынии. Что это будет сделано в рамках ЕС, или что мы найдем другой путь... Однозначно!", – заявил румынский премьер-министр.
Он отметил, что Молдова "устойчива благодаря помощи Румынии".
"Румыны живут в Республике Молдова, такие, как и я. История поступила несправедливо... Я не могу изменить прошлое, а настоящее является следствием прошлого. Что я могу сделать вместе с вами, так это построить будущее", – сказал Чолаку.
Он добавил, что в вопросе потенциального объединения инициативу должна проявить Молдова.